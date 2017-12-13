Массовая драка в Москве: двое госпитализированы, 12 – задержаны

Два человека госпитализированы и 12 задержаны после драки на юго-западе Москвы. Конфликт произошел минувшей ночью на Севастопольском проспекте.

Сообщение о случившемся поступило в полицию в 1:43. Прибывшие полицейские установили, что потасовка произошла на бытовой почве. Участники драки были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

При этом два человека получили легкие травмы головы и ушибы. Оба пострадавших были госпитализированы, а одного из них отпустили после оказания помощи.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.12.17

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