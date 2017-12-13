Интеграция МЦК «съест» ещё почти 20 млрд рублей

Мэрия Москвы направит на проект интеграции Московского центрального кольца (МЦК) еще почти 12 млрд рублей. Об этом говорится в адресной инвестиционной программе до 2020 года, которую утвердило столичное правительство.

В рамках проекта планируется строить связки МЦК с радиальными линиями метро и направлениями железной дороги, а также подъездные дороги к транспортно-пересадочным узлам и дорожную инфраструктуру для радиальных направлений.

В ОАО «РЖД» подтвердили, что 2016-2018 годах компания потратит на интеграцию МЦК с радиальными железнодорожными направлениями 7,5 млрд рублей, передает РБК.

В частности, до конца 2018 года планируется «осуществить интеграцию» МЦК еще с четырьмя ветками. Платформа «Окружная» на Савеловском направлении будет перенесена ближе к МЦК. На радиальных ветках «Варшавская», «Карачарово» построят новые остановочные пункты и станции.

Таким образом, на полную интеграцию МЦК с другими видами транспорта в 2016-2020 годах может быть потрачено не мненее19,5 млрд рублей.

Как считает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов при ВШЭ Константин Трофименко, этих расходов удалось бы избежать, если бы проект изначально был правильно вписан в городскую среду. Он обратил внимание, что у кольцевой линии нет связок с наземными видами транспорта, рядом с ТПУ неудачно организована схема дорожного движения. Решение таких проблем обойдется гораздо дешевле дорожного строительства и метро – 1 км метро стоит 5-10 млрд рублей, – уточнил он.

Эксперт Союза пассажиров России Юрий Аралов со своей стороны также отметил, что проект МЦК сделали «как проще, а не как удобнее» для людей. «Многие станции имеют неудобные выходы и пересадки. К примеру, пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию заявлена, а по факту она очень длинная, приходится долго идти по улице. При этом даже с учетом расположения станций можно было бы сократить путь, сделав выходы с другой стороны», – подчеркнул он.

Напомним, осенью этого года мэр Сергей Собянин анонсировал еще один масштабный железнодорожный проект – сквозные маршруты электричек через центр города. Первые два диаметра (Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск) введут в конце 2018-го или начале 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 60 млрд рублей.

Кроме этого в 2020 году планируется запустить вторую кольцевую линию московского метрополитена – Третий пересадочный контур. Таким образом в эксплуатацию будет введено еще 66,7 км и 31 станция. Общая стоимость строительства составит 501 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.12.17

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