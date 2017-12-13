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Среда, 13 декабря 2017, 16:49 мск

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В московском автосервисе найден труп с 30 ножевыми ранениями

В московском автосервисе найден труп с 30 ножевыми ранениями

В Москве неизвестный преступник жестоко расправился с 37-летним мужчиной, труп которого обнаружен в автосервисе на улице Мелитопольской. По предварительным данным, погибшему было нанесено более тридцати колото-резаных ранений.

Известно, что мужчина проживал на втором этаже автосервиса совместно с другими рабочими.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство».

Изучаются обстоятельства преступления, ведется розыск убийцы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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