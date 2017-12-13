В московском автосервисе найден труп с 30 ножевыми ранениями

В Москве неизвестный преступник жестоко расправился с 37-летним мужчиной, труп которого обнаружен в автосервисе на улице Мелитопольской. По предварительным данным, погибшему было нанесено более тридцати колото-резаных ранений.

Известно, что мужчина проживал на втором этаже автосервиса совместно с другими рабочими.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство».

Изучаются обстоятельства преступления, ведется розыск убийцы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.17

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