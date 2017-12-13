В Подмосковье найдена мертвой бывшая участница «Дома-2»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Политова обнаружена мертвой Щелковском районе Подмосковья. Девушка находилась в розыске с 4 декабря, после того как ушла из дома и не вернулась.

Судя по данным источников в правоохранительных органах, ее тело, почти полностью занесенное снегом, было обнаружено на дачном участке возле забора одного из коттеджей. Погибшую заметил случайный прохожий – из-под тонкого слоя снега частично виднелось лицо Политовой, передает телеграм-канал Mash.

Агентство новостей «Москва» уточняет, что предварительная причина смерти – отравление лекарственными препаратами.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.12.17

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