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Среда, 13 декабря 2017, 17:13 мск

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В Подмосковье найдена мертвой бывшая участница «Дома-2»

В Подмосковье найдена мертвой бывшая участница «Дома-2»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Политова обнаружена мертвой Щелковском районе Подмосковья. Девушка находилась в розыске с 4 декабря, после того как ушла из дома и не вернулась.

Судя по данным источников в правоохранительных органах, ее тело, почти полностью занесенное снегом, было обнаружено на дачном участке возле забора одного из коттеджей. Погибшую заметил случайный прохожий – из-под тонкого слоя снега частично виднелось лицо Политовой, передает телеграм-канал Mash.

Агентство новостей «Москва» уточняет, что предварительная причина смерти – отравление лекарственными препаратами.

Москва, Ольга Ветрова

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