Владимир Владимирович, доколе? Читатели РИА «Новый День» обратились с вопросами к Путину

Сегодня президент РФ Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, итоги которой должны расставить точки над «i» по самым острым проблемам. Накануне этого события редакция РИА «Новый День» обратилась к своим читателям с предложением сформулировать собственные вопросы для главы государства – результат получился довольно интересным.

Из предложенных редакцией вопросов к Путину наибольшую поддержку по итогам рейтингового голосования получили четыре их них:

Почему вы упорно продолжаете называть западные государства, которые проводят вражескую антироссийскую политику и вводят новые санкции против РФ, «партнерами»? (20,86%)

Почему рекордно низкая инфляция, о которой докладывают чиновники, на самом деле не соответствует реальному подорожанию жизни? (20,73%)

Ждать ли отставки нынешнего правительства во главе с Дмитрием Медведевым? (18,07%)

Начнется ли в России реальная борьба с коррупцией? (17,36%)

Вместе с тем участники голосования также направили в редакцию почти полторы тысячи вопросов к главе государства по самым разным острым проблемам, которые касаются экономики, политики, экологии и социального обеспечения, что дает вполне очевидное понимание, что в России явно не все в порядке.

РИА «Новый День» публикует часть наиболее часто повторяющихся вопросов читателей.

Не стыдно ли руководству России перед страной?

Почему ВВП растет по средствам массовой информации, а простой народ на грани выживания, без работы, денег, без качественного бесплатного медицинского обслуживания? Пенсионеры нищенствуют, а правительство делает вид, что ничего не видит...

За последний год резко сократились льготы многодетным семьям и ужесточились требования для их получения. Что делать семьям, которые без этих льгот не могут полностью обеспечить детей полноценной жизнью без ущемления в потребностях?

Когда пенсионерам, работавшим в сельском хозяйстве всю жизнь, сделают достойную пенсию с повышенным коэффициентом?

Верните индексацию пенсий работающим пенсионерам… Когда слово пенсия в России перестанет быть приговором к нищей жизни? Когда перестанете грабить пенсионеров?

Почему с ветеранов труда и участников боевых действий снимают компенсацию за услуги ЖКХ:

Почему у нас в стране нет никакой помощи матерям-одиночкам и их детям?

Когда повысят зарплату бюджетникам? Сколько можно издеваться над простыми работниками?

Дадут ли землю многодетному отцу и его четырём несовершеннолетним детям чиновники Раменского района, ведущие вместе с судебными властями четырёхлетнюю борьбу с нашей семьёй, вопреки Вашему указу?

Поменять систему! Человек труда, который обустраивал и содержал страну, втоптан в нищету и бесправие. Вот в чем национальная трагедия…

Когда наше правительство будет думать о своем народе? Правду сказал Бисмарк, что чиновники – это трутни. Я поддерживаю вашу внешнюю политику, но во внутренней нужен Сталин…

Когда все чиновники будут получать пенсию, как простые люди, а также и зарплату как все люди?

Почему в самой богатой стране мира так много нищих и олигархов? Сколько ещё жить в нищете при воровском руководстве? Почему в стране, богатой природными ресурсами, не развивается промышленность, и государство не в состоянии обеспечить населению достойный уровень жизни?

Когда начнем «мочить» в сортире предателей?

Кто именно в России, с вашей точки зрения, больше всего мешает продвижению намеченных Вами реформ? И как должно гражданское общество в России, с вашей точки зрения, влиять на этих «мешателей»?

Почему не наказаны олигархи за срыв возврата миллиардов из оффшоров?

Если капитализм как общественный строй и либерализм как идеология доказали свою полную несостоятельность не только в России, но и в мире, почему же Вы так упорно цепляетесь за них, попутно очерняя все великие свершения Сталинского времени в СССР? Почему все главные воры до сих пор находятся в правительстве РФ и продолжают своё черное дело по разграблению России? Почему народ НИЧЕГО не получает от продажи нефти и газа? Почему в России народ нищий, по сравнению со странами, где кроме нефти или газа вообще ничего нет?

До каких пор на нашей шее будут сидеть огромная масса трутней разного рода качающих со страны миллиарды, живущих безбедно, и ничего не делающих для процветания страны? До каких пор страна будет жить на ручном управлении? А вам самому, господин Президент, не надоело управлять такой страной, где одного дармоеда и вора вы убираете, а на его месте появляется трое таких же дармоедов и воров? А Вы осмельтесь, или уйдите на отдых, или круто измените положение в стране! Россия живёт всё время догоняя жизнь, а жить нужно по-хозяйски, опережая жизнь. Медведев сказал, бедность, это результат недоразвитой экономики, а я считаю, бедность это позор России, результат недоразвитого управления страной. Анатолий Васильевич Байбаров, я немного старше Вас Владимир Владимирович. Я болею за мою страну. У нас есть что менять.

При поддержке государства организовано массовое хищение именных акций российских граждан. Кто за это ответит?

Что нужно сделать, чтобы Россию не называли страной воровского капиталистического строя?

Когда будет национализация незаконно приватизированных олигархами народных предприятий? Почему Чубайс, совершивший ряд тяжких преступлений против русского народа до сих пор на плаву? От того что вы ему орден нацепили? Или от того что вы просто с ним друганы?

Начнётся ли конфискация всего награбленного у высокопоставленных ВОРОВ и их родственников?

Почему у Миллера и Сечина сверхогромные денежные оклады? Когда изменится налоговая база для богатых и сверхбогатых «людей»? Почему сверхвысокие ЗП у людей, находящихся у руля отраслей, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых? «Национальное достояние» – это достояние целой страны, а не отдельных лиц…

Почему в России («олигархической» стране, «стране чиновников» с высокими зарплатами) не ввести прогрессивный налог? Когда ваши друзья олигархи наедятся и перестанут грабить Россию?

Когда перестанут принимать идиотские законы?

Почему не проводится референдум о пересмотре некоторых статей Конституции?

Когда прекратится беспредел с зарплатами депутатов? Зарплаты слугам народа должны назначать избиратели, а не депутаты сами себе…

Товарищ президент! В СССР земля предоставлялась бесплатно, а в РФ землю надо покупать. Вы даже понятия не имели о налоге на землю и жильё, так почему я должен эти налоги платить? Почему земля стала платной? В чём смысл торговли землёй? Какую пользу торговля землёй приносит обществу? Торговля землёй увеличивает объёмы промышленного строительства, сельского хозяйства, снижает цены на продукты питания и т.д.?

Почему, несмотря на запрет, продолжается продажа спиртосодержащих жидкостей в круглосуточных мини-маркетах?

Когда наконец-то экологические проблемы будут решаться на государственном уровне?

Будут ли наказаны спортивные функционеры за не допуск к Олимпиаде?

Когда будет в российских деревнях газ?

Когда наведем порядок на Украине?

Хватит ли следующего вашего срока на посту президента, чтобы Украина, следующее руководство, стало более адекватным. И ещё всё таки что будет с ДНР и ЛНР? Какая-то неопределённость тревожно и неприятно…

Когда наша страна закончит кормить западные организации? Пора выйти из рабского плена, начать самостоятельное и независимое развитие…

Когда наведем порядок на Украине и напнем америкосов?

Почему вы позволили китайцам арендовать наши богатейшие земли России, которую они безнаказанно травят ядохимикатами?

Владимир Владимирович, ничего не бойтесь, или уходите на пенсию

Блок вопросов и пожеланий касается лично президента РФ Владимира Путина. С одной стороны, читатели поддерживают главу государства, призывают ничего не бояться и действовать дальше, с другой – его противники предлагают отправиться ему на пенсию.

Президентом Вам БЫТЬ! Не смейте уходить! Время НЕ ТО, сами понимаете…

Владимир Владимирович, никого не бойтесь, гордо несите русскую голову!

Когда вы уже уйдете на пенсию? Ваше правление это какой-то кошмар! Когда планируется уничтожить свой народ?

Пресс-конференция президента РФ начнется в полдень. Редакция РИА «Новый День» рассчитывает, что хотя бы на часть этих вопросов глава государства ответит вполне конкретно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

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