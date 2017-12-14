российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 декабря 2017, 14:04 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Электричка насмерть сбила пожилого мужчину с ребенком

Сегодня утром в Подмосковье в районе платформы «Кратово» Казанского направления Московской железной дороги электричка сбила пожилого мужчину с маленьким ребенком. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным московского следственного управления на транспорте СКР, в 9:00 мужчина 1946 года рождения и малолетний ребенок переходили железнодорожное полотно перед приближающимся электропоездом сообщением «Голутвин – Москва». При наезде они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Отметим, что, по данным СМИ, погибшие – дедушка и его годовалый внук. Пожилой мужчина переходил пути по настилу и не услышал сигналы машиниста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

Вашингтон назвал условия для старта переговоров с Пхеньяном. / Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем. / ЧП в московском метро: на фиолетовой ветке дважды произошел сбой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Дело об отрубленных руках: полиция проверит действия участкового

В Подмосковье найдена мертвой бывшая участница «Дома-2»

Шок! В Подмосковье ревнивый муж отрубил жене руки

ФСБ предотвратила новогодние теракты

В Подмосковье врачи решили не лечить ветерана Великой отечественной войны: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье полицейский попался на вымогательстве взятки

В Подмосковье высокопоставленный сотрудник антикоррупционного отдела МВД попался на крупной взятке

В Химках обнаружен цех с контрафактной водкой: изъято более 17 тысяч бутылок

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров