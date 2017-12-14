Электричка насмерть сбила пожилого мужчину с ребенком

Сегодня утром в Подмосковье в районе платформы «Кратово» Казанского направления Московской железной дороги электричка сбила пожилого мужчину с маленьким ребенком. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным московского следственного управления на транспорте СКР, в 9:00 мужчина 1946 года рождения и малолетний ребенок переходили железнодорожное полотно перед приближающимся электропоездом сообщением «Голутвин – Москва». При наезде они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Отметим, что, по данным СМИ, погибшие – дедушка и его годовалый внук. Пожилой мужчина переходил пути по настилу и не услышал сигналы машиниста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

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