Лидеры КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» взбунтовались против грабительских поправок в Жилищный кодекс

Лидеры трех оппозиционных думских фракций – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой не подписывать новые поправки в Жилищный кодекс, которые значительно сужают и даже ликвидируют обязательства государства перед гражданами по проведению капремонта многоквартирных домов.

В письме Сергея Миронова, Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова отмечается, что в момент приватизации в 90-х годах годов, в соответствии с действующей на сегодняшний момент редакцией закона «О приватизации жилищного фонда», за органами местного самоуправления и государственными органами сохраняется обязанность проведения капитального ремонта, но она не исполнялась надлежащим образом. Тысячи граждан были вынуждены обращаться в суд, который поддерживал права жителей домов, но из-за дефицитных бюджетов капремонт так и не выполнялся. В результате в отдельных случаях размер обязательств по капремонту по выигранным гражданами искам сопоставим с объемом бюджетов городов. Такая ситуация, в частности, сложилась в Омске и Хабаровске.

Новые поправки в Жилищный кодекс, которые были приняты Госдумой 8 декабря, меняют механизм исполнения таких обязательств, в результате чего государство фактически самоустраняется от решения проблемы, что в КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» считают недопустимым.

«Просим Вас не допустить одностороннего отказа от исполнения в полном объеме государства перед гражданами, которые, доверяя действиям власти, приватизировали жилые помещения в многоквартирных домах, требующих капитального ремонта», – говорится в обращении к президенту РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

ФАС оштрафовала «НТВ» и «РЕН-ТВ» за громкую рекламу. / ЛДПР обрушилась с критикой на представителя Кремля: зачистили всё политическое поле. / Заморозка налогов, прощение должников и поблажки регионам: Путин дал обещания электорату. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»