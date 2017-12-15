Кулачное воспитание: отчим выбил зубы 4-летнему пасынку

В Подмосковье возбуждено уголовное дело об истязании малолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) в отношении 31-летнего мужчины, который выбил зубы 4-летнему пасынку. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с октября по декабрь мужчина проживал совместно со своей 28-летней сожительницей, а также ее 4-летним сыном. Когда мужчина оставался один на один в квартире с ребенком без его матери беспрепятственно применял насилие в отношении мальчика.

«Систематически наносил ребенку удары по телу, требуя таким образом выполнять его требования, выражая недовольство относительно поведения малолетнего. Своими умышленными преступными действиями подозреваемый причинил малолетнему кровоподтеки лица, ушибленную ссадину верхней губы, травматическое удаление двух передних зубов», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина задержан и допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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