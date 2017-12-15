Путин жжёт: Готовьте три конверта...

Президент РФ Владимир Путин, как известно, отличается чувством юмора. Глава государства шутит даже на самые серьезные темы, давая обширную почву для обсуждений. Накануне на ежегодной пресс-конференции он снова порадовал аудиторию анекдотом, комментируя претензии о сверхвысоких расходах на оборону.

Говорят, юмор – это правда в безопасных для жизни дозах и яркий показатель характера рассказчика. В этой связи РИА «Новый День» решил вспомнить, когда и по какому поводу Путин рассказывал анекдоты.

Офицерский кортик

Самый свежий анекдот от президента РФ прозвучал накануне, 14 декабря, на ежегодной пресс-конференции в ответ на вопрос о высоких расходах государства на оборону.

«К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает: «Тут кортик был, где он?» – «Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора». Отец ему говорит: «Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?»

«Мы же не хотим с вами такого развития событий?» – добавил Путин.

Про израильскую армию

В октябре на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» президент РФ выдал анекдот об излишнем внимании. Так глава государства ответил модератору дискуссии, который обращался с вопросами только к нему.

«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: «Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?» – «Я возьму УЗИ и буду стрелять» – «Молодец. А если на тебя идут танки?» – «Я возьму гранатомет и буду защищаться» – «Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?» Он говорит: «Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?»

«И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?» – спросил Путин.

Как олигарх разорился

На последнем заседании Валдайского дискуссионного клуба в Сочи в ответ на завуалированный вопрос об участии в выборах и реплику о том, что мировая общественность будет скучать в случае, если Путин перестанет быть президентом, глава государства сказал:

«Разорился олигарх. Приходит к жене и говорит: нам придется продать Mercedes и пересесть на «Ладу». Она отвечает: ну, ладно. Он говорит: придется продать особняк на Рублевке и переехать в обычную квартиру. Она: ну, ладно. Он спрашивает: но ты будешь меня любить? Она: буду любить… и скучать».

Про ограбление

В июне этого года на встрече с классными руководителями выпускных классов в Кремле Путину рассказали анекдот, на который он тоже ответил анекдотом:

«Поздно вечером учительница возвращается домой. На неё нападает грабитель: «Отдай часы». А учительница ему отвечает: «Часы не отдам – классное руководство забирай», – пошутила преподавательница.

Глава государства не растерялся и ответил, мол, хорошо работающий человек не изменяет своим принципам: «Вот так напали на одного и спрашивают: «Кошелек или жизнь?» Он отвечает: «Кошелек бабушкин – жизнь забирай».

Любимый анекдот Путина

В апреле в Санкт-Петербурге Путин посетил медиафорум региональных и местных СМИ рассказал по просьбе сопредседателя Народного фронта Станислава Говорухина любимый анекдот:

«Партийное собрание, советское время. Один из участников, Абрам Семенович, поднимает руку. Ему говорят: Ты посиди. Знают уже там. Он, видимо, из региональной прессы. Тот опять. Они говорят: «Посиди». Он говорит: «Ну, одно слово!» Ведущий подумал и говорит: «Ну, одно слово скажи». Он встает и говорит: «Караул!»

Старый анекдот

В декабре 2015 года на большой пресс-конференции Путин ответил анекдотом на вопрос о ситуации в национальной экономике:

«Расскажу вам старый замшелый анекдот. Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «В полоску: чёрная, белая». «Сейчас какая?» «Сейчас чёрная». Проходит ещё полгода. «Как дела? Знаю, что в полоску, сейчас какая?» «Сейчас чёрная». «Тогда же была черная?!» «Нет, выясняется, что тогда была белая!»

Про шубу

На той же пресс-конференции президент рассказал анекдот в ответ на вопрос журналистки о причастности тогдашнего губернатора Псковской области Андрея Турчака к избиению журналиста Олега Кашина:

«Есть известная шутка, когда кадровик говорит: «Этого повышать не будем, у него что-то было с шубой. Вроде у жены 5 лет назад в театре украли. Но на всякий случай не будем».

Еврейский анекдот

В ноябре 2014 года Путин начал интервью с еврейского анекдота. В ответ на вопрос о своим здоровье, глава государства сказал: «Не дождетесь!»

О пессимистах и оптимистах

В октябре 2014 года на заседании Валдайского клуба, оценивая международной ситуации, Путин рассказал анекдот о пессимистах и оптимистах:

«Я уже приводил такую старую нашу, «с бородой», несколько грубоватую шутку. Не могу не воспроизвести ее еще раз. Есть у нас такой анекдот: «Пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит: «Клопами пахнет». А оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит: «Коньячком попахивает», – сказал Путин и добавил, что он «лучше был бы пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов».

Про бабушку с бородой

В октябре 2014 года на вопрос американского корреспондента о том, что могло бы стать катастрофой для российской экономики, Путин ответил: «Я вам потом скажу. У нас, знаете, есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой… Поэтому что там говорить»

О первой брачной ночи

2013 год. На Петербургском экономическом форуме, комментируя тему неизбежности политического объединения Евросоюза либо в федеративное государство, наподобие США, либо – на основе отдельных договоров, Путин напомнил такой анекдот: «Как бы ни действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же».

Про водку

В апреле 2013 года во время «прямой линии», отвечая на вопрос, когда все будет хорошо, Путин ответил: «Люди, которые любят выпить, говорят, что всю водку выпить нельзя, но к этому надо стремиться. Я также считаю, что все хорошо быть не может, но к этому надо стремиться».

Про дважды два

В марте 2013 года на конференции ОНФ в Ростове, где обсуждалась тема возрождения специализированных школ, поиск талантливых ребят в регионах и подготовка их по особой программе, глава государства высказал мнение, что преподаванию математики «надо придать новое дыхание», и рассказал такой анекдот: «В грузинской школе у мальчика спрашивают: Гиви, сколько будет дважды два? Мальчик говорит учителю: а мы покупаем или продаём?»

Исторический анекдот

В декабре 2012 года, выступая на пресс-конференции, Путин оригинально прокомментировал тему борьбы с коррупцией. Он напомнил исторический анекдот, когда Петр I предложил генерал-прокурору Павлу Ягужинскому казнить за воровство, на что тот заметил: «С кем останешься государь, мы же все воруем».

Про шило

В сентябре 2012 года, когда чиновники ожидали от президента поддержку в принятии непопулярного решения, Путин сказал следующее: «Приносит мужик сломанный телевизор в мастерскую. Мастер его спрашивает: «Что случилось?» «Странная вещь приключилась вчера, – отвечает мужик. – Сижу, смотрю телевизор, ковыряю шилом в ухе, вдруг – раз! И звук пропал». Мастер посмотрел на мужика и говорит: «Ты, главное, дальше в ухе не ковыряй, а то изображение тоже исчезнет».

При этом Путин отметил: «Я вам не мастер из этого ателье. Я хочу вам предложить поковырять шилом в ухе еще».

Про мясо

В апреле 2012 года Путин в последний раз в должности премьер-министра отчитался перед Госдумой о работе своего правительства. Обсуждение доклада переросло в перепалку, а самой ожесточенной оказалась дискуссия с депутатом-коммунистом, которого задели слова Путина о том, что в СССР было мало мяса.

Тогда премьер припомнил анекдот про «мясную электричку»: «Длинное, зеленое, мясом пахнет – что такое?»

По чай с сахаром

В октябре 2011 года в эфире трех основных федеральных телеканалов транслировалось интервью премьер-министра Владимира Путина. Он вспомнил анекдот времен заката советской эпохи: «Руки будете мыть с мылом? Да. Ну, тогда чай будете пить без сахара».

По ЦК и ЧК

В апреле того же года во время выступления Путин рассказал анекдот – чем ЦК отличается от ЧК? «ЦК – цыкает, а ЧК – чикает». «Чикать никто ничего не собирается», – пообещал он.

Про шпиона

В январе 2011 года, будучи председателем правительства, во время выступления в Оренбурге на заседании президиума совета при президенте России по развитию местного самоуправления, Путин прокомментировал анекдотом тему бюрократического произвола.

«Человек пришёл на Лубянку и говорит: Я шпион, хочу сдаться. Ему говорят: вы чей шпион? Он говорит: американский. – Ну, тогда в пятую комнату. Он пошёл а пятую комнату: Я американский шпион хочу сдаться. А у вас оружие есть? – Есть. – Тогда в седьмую. Он пошёл в седьмую: Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. – В десятую! Он в десятую: Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. – А средства связи есть? – Есть. – В двадцатую. Он в двадцатую пришёл: Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, хочу сдаться. Его спрашивают: А задание-то у вас есть? – Есть! – Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать!»

Про пописать

В июле 2010 года на совещании в Челябинске, требуя привести в порядок места отдыха горожан, Путин сказал: «Именно в таких местах (как челябинский пляж) рождаются подобные шутки: «Гриша иди купаться. – Мама, зачем? Плавать я не умею, а писать пока не хочу».

Про генеральского сына

В сентябре 2007 года в Бочаровом ручье на встрече с зарубежными политологами речь зашла о коррупции в российской власти и грядущей перестройке правительств РФ. Заместитель директора колледжа Вэллесли Дэвис-Центра Маршал Голдман спросил, почему сын главы ФСБ Николая Патрушева работает в «Роснефти». На это Путин ответил анекдотом:

«У генерала спрашивают: а ваш сын может стать генералом? – Может. – А маршалом? – А у маршала свой сын есть». «Мы будем с этим бороться», – добавил президент РФ.

Про дирижера

В июле 2007 года, когда Юрий Лужков в очередной раз вступил в должность мэра Москвы, Путин рассказал анекдот, желая подчеркнуть, что вся команда столичного градоначальника должна работать эффективно, иначе будут отставки:

«Дирижер приходит на репетицию, работает час, два, не все у него получается. Тогда один из музыкантов тянет руку и говорит: «Можно я?» Дирижер подумал и говорит музыкантам: «Вы. И вы». В это время встревает еще один музыкант: «И я». Дирижер согласился: «И вы. Вон отсюда, чтобы я вас больше не видел!»

О преемнике

В сентябре 2006 года в резиденции в Ново-Огарево на встрече с американскими политологами Путин, отвечая на вопрос, что бы он сказал своему преемнику, рассказал такой анекдот:

«Старый директор уходит на пенсию и оставляет молодому преемнику три конверта со словами: первый откроете в первый день на новом посту, второй – в середине срока, и третий – перед уходом на пенсию. Преемник так и сделал. В первом конверте находился совет «Вали все на меня», во втором – «Обещай людям все, что они хотят», в третьем – «Готовь три конверта».

Про расслабиться

В сентябре 2000 года на церемонии открытия Еврейского центра Путин пересказал анекдот, который услышал от главного раввина России Берла Лазара:

«В еврейской семье муж ходит по квартире обнаженный, но в галстуке. На вопрос жены, почему он так делает, муж ответил: «Могу я дома расслабиться». А на вопрос, почему же он ходит в галстуке, супруг ответил: «А вдруг кто придет».

«После открытия центра можно будет расслабиться и снять галстук», – уточнил тогда Путин.

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Москва, Ольга Ветрова, Анастасия Смирнова

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