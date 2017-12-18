До выборов президента осталось 90 дней: трудовые мигранты составляют почти 10% населения РФ

Трудовые мигранты составляют уже почти 10% населения РФ. Такие данные озвучил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По его словам, больше всего приезжих – из Средней Азии, передает РИАМО.

Как сообщил секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан в России Ибрагим Ахмадов, по данным на 30 ноября, на территории России находятся 988 тысяч таджикских мигрантов. Наибольшее их число работают в Москве и Подмосковье.

«На первом месте Московский регион. Далее Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург, Новосибирск, Приволжье», – уточнил Ахмадов.

При этом порядка половины трудовых мигрантов заняты в строительстве.

Отметим, что сегодня в мире отмечается Международный день мигранта, учрежденный по предложению Генеральной ассамблеи ООН.

Стоит отметить, что в 2018 году потребность российских организаций в найме иностранных работников, которые приезжают в Россию на основании визы, снизится на 20,7% по сравнению с текущим годом. В итоге квота на выдачу приглашений на въезд в страну для гастарбайтеров сократится до чуть более 140 тысяч единиц.

В правительстве пояснили, что размер квоты на 2018 год установлен на основании предложений органов исполнительной власти субъектов РФ, которые были подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в регионах.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.12.17

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