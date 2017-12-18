В Подмосковье задержаны члены банды Шакро Молодого

В Подмосковье задержаны вымогатели. Двое мужчин 28 и 30 лет, угрожали предпринимателю, требуя 80 тысяч рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что задержанные являются членами организованной группы, занимающейся вымогательством денежных средств у коммерсантов за оказание криминального покровительства. При обысках у них было изъято 2 травматических пистолета и 16 патронов к ним, 24 охотничьих патрона, кастет, поддельные удостоверения различных организаций.

Уголовное дело возбуждено по статье «вымогательство», предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Подозреваемые, которые по данным СМИ входят в банду Шакро Молодого, заключены под стражу.

Как сообщал «Новый День», Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, был задержан 2016 году в рамках уголовного дела о вымогательстве и стрельбе на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года. В ходе расследования также были пойманы несколько его предполагаемых подельников. В их число попали криминальный авторитет Андрей Кочуйков, сотрудники ЧОПов, бывшие и действующие полицейские. Все они, как следует из материалов возбужденных ранее уголовных дел, принимали участие в массовой драке со стрельбой в декабре прошлого года у ресторана Elements.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.17

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