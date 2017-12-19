В Москве вооруженный мужчина атаковал эвакуатор

В Москве хулиган напал с пистолетом для пейнтбола на эвакуатор. Инцидент произошел на улице Старая Басманая.

Мужчина не менее двух раз выстрелил в лобовое стекло эвакуатора, в котором находился водитель, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу УВД по Центральному административному округу столицы.

Вскоре «стрелок» был задержан. Им оказался безработный мужчина 1989 года рождения, ранее не судимый. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.12.17

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