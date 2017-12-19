Смертельная авария в Подмосковье: погибли две женщины

Два человека погибли и еще один пострадал в результате дорожной аварии на Можайском шоссе в Подмосковье, где Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Aveo. Об этом как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, после столкновения в Chevrolet Aveo получили смертельные травмы две женщины-пассажирки, водитель выжил и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.17

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