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Вторник, 19 декабря 2017, 19:26 мск

Москва

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В Москве арестован норвежский шпион: узнал секреты о ВМФ России

В Москве заключен под стражу на два месяца гражданин Норвегии Фруде Берг, подозреваемый в шпионаже. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

Известно, что защита обжаловала арест. Однако дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции Мосгорсуда пока не назначены, передает «Интерфакс».

Сообщается, что шпион был задержан в Москве при получении документов с секретными сведениями, касающимися Военно-морского флота РФ. Как считают следователи, норвежец получил документы от арестованного в конце ноября гражданина РФ Алексея Житнюка, который обвиняется в государственной измене.

Берг предположительно мог передавать секретную информацию спецслужбам Норвегии и в ЦРУ.

Москва, Ольга Ветрова

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