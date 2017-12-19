В Москве арестован норвежский шпион: узнал секреты о ВМФ России

В Москве заключен под стражу на два месяца гражданин Норвегии Фруде Берг, подозреваемый в шпионаже. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия.

Известно, что защита обжаловала арест. Однако дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции Мосгорсуда пока не назначены, передает «Интерфакс».

Сообщается, что шпион был задержан в Москве при получении документов с секретными сведениями, касающимися Военно-морского флота РФ. Как считают следователи, норвежец получил документы от арестованного в конце ноября гражданина РФ Алексея Житнюка, который обвиняется в государственной измене.

Берг предположительно мог передавать секретную информацию спецслужбам Норвегии и в ЦРУ.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.12.17

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