Крупный пожар в новой Москве: в пансионате для престарелых пострадали 16 человек

Сегодня утром в новой Москве произошел крупный пожар в частном доме для престарелых. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате ЧП, по предварительным данным, пострадали 16 человек.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, сообщение возгорании в 3-этажном здании в деревне Картамазово поступило в 10:28. Пожарно-спасательные подразделения в ходе проведения разведки и тушения пожара обнаружили горение в цокольном помещении на площади 20 квадратных метров. Спасатели были вынуждены спускать людей с крыши здания с помощью коленчатого подъемника. По данным «Интерфакса», всего было эвакуировано около 30 человек.

В 11:32 пожар ликвидирован.

Комментируя это ЧП, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Всем оказывается медицинская помощь.

«Надеюсь, обойдется без жертв. По факту будет проведена служебная проверка», – сообщил он в твиттере.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.17

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