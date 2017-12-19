Прокуратура нашла, кто травит воздух в Москве

Московская прокуратура установила источники загрязнения столичного воздуха. Как говорится в письме заместителя прокурора столицы, которое поступило в Совет по правам человека при президенте РФ, результаты проверок по многочисленным жалобам москвичей показали, что самые серьезные нарушения – на балашихинском полигоне твердых бытовых отходов «Кучино».

В частности на скандальной свалке было зафиксировано многократное превышение допустимой концентрации сероводорода – более 5,00 мг/м куб при допустимых значениях 0,008 мг/м куб.

Представитель надзорного ведомства напомнил, что ранее было проведено административное расследование, по результатам которого определены возможные предприятия-загрязнители (АО «Газпромнефть-МНПЗ», АО «Мосводоканал», Мусоросжигательный завод No4 ГУП «Экотехпром», полигон ТБО «Кучино»), и проинформировал о точечных проверках каждого.

В ходе нескольких проведенных проверок на территории московского нефтезавода превышений загрязняющих веществ не было выявлено. Пробы воздуха на территории АО «Мосводоканал» брались 2, 6 и 7 сентября. На нескольких источниках было зафиксировано превышение уровня сероводорода максимум в 1,1 раза от предельно допустимого значения.

По результатам административных расследований также были выявлены нарушения на мусоросжигающем заводе No 4 ГУП «Экотехпром». В отношении предприятия составлены протоколы по ст. 8.1 Ко АП РФ («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»).

В ведомстве также уточнили, что департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы проводятся рейды передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха по расширенному перечню загрязняющих веществ.

«Измерение качества атмосферного воздуха проводится при различных метеоусловиях, в том числе и при ухудшении условий рассеивания выбросов в атмосферном воздухе, а также в различное время суток», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин также указывал на полигон «Кучино» как главный источник загрязнения воздуха в столице. Однако глава Балашихи Сергей Юров в то же время заверял, что это не соответствует действительности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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