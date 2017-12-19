До выборов президента осталось 89 дней: власти Подмосковья решили активизировать борьбу с мусором

Главам подмосковных муниципалитетов придется отвечать за мусор. Как сообщил сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев, с 1 января 2018 года чиновники будут наделены полномочиями по контролю за вывозом отходов и их раздельный сбор.

Глава региона отметил, что руководители муниципальных образований, согласно принятому Мособлдумой закону, будут вправе составлять протоколы за незаконный выброс мусора, проверять наличие договоров и штрафовать за отсутствие контейнерных площадок, передает «Интерфакс».

Он назвал эту проблему в частном секторе «ахиллесовой пятой» региона. В области насчитывается около 12 тысяч садоводческих товариществ, 1,2 млн индивидуальных жилых строений, но важно, подчеркнул он, чтобы со всеми были заключены соответствующие официальные договоры.

Глава региона также подчеркнул, что все муниципальные образования Подмосковья должны готовиться к переходу к раздельному сбору мусора.

«Пионер в раздельном сборе мусора у нас Мытищи, за ними 13 муниципалитетов, крупных городов включились в наладку работы по раздельному сбору мусора. Это работа, которая должна быть организована на всех без исключения территориях», – сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Москва, Ольга Ветрова

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