«Залечили солнцем»: в Москве следователи ищут жертв сектантов

В Москве пресечена деятельность запрещенного религиозного объединения, лечившего людей солнцем и формулами. Как сообщила пресс-службе столичного главка Следственного комитета, сектанты вовлекали в свои сети российских и иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних.

По данным ведомства, неизвестные в феврале 2013 года создали группу, которая проводила «оздоровительные» семинары и убеждала слушателей отказаться от традиционных форм лечения и лекарств. Взамен злоумышленники учили произносить надуманные формулы, длительно рассматривать солнце, принимать специальные чаи и читать псевдорелигиозную литературу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Вместе с тем проводится проверка обстоятельства смерти несовершеннолетней, посещавшей организацию с марта 2013 по январь 2014 года.

В СКР просят всех пострадавших от деятельности сектантов обращаться в правоохранительные органы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.17

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