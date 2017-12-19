В Москве обрушился очередной лифт: возбуждено уголовное дело

В Москве обрушение лифта в многоэтажном доме привело к травмам людей. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным ведомства, ЧП произошло в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Лифт рухнул в результате обрыва троса в тот момент, когда в кабине находились два человека. Авария случилась между третьим и вторым этажами, после чего кабина лифта упала в шахту.

В СКР уточнили, что один из пассажиров получил ушиб поясничного отдела позвоночника.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.17

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