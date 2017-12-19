В Подмосковье из соцсети выловили магаданского педофила

В Ленинском районе Подмосковья задержан 28-летний мужчина по подозрению развратных действиях в отношении девочки-подростка. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, он добивался интимных снимков несовершеннолетней.

По данным ведомства, с 1 ноября по 14 декабря 2016 года мужчина переписывался с 14-летней девочкой в социальной сети и неоднократно требовал отправить ему фото и видео интимного характера.

В результате «девочка под угрозами распространения ранее отправленных ею фотографий, согласилась предоставить подозреваемому ряд своих совместных электронных фотоснимков интимного характера со своим несовершеннолетним братом».

Вскоре следователям удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался уроженец Магаданской области.

В настоящее время решается вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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