ЧП в новой Москве: школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры

В новой Москве школьник госпитализирован после урока физкультуры. Силовые кувырки обернулись для него переломом позвоночника.

Несчастный случай произошел с пятиклассником. Мальчик, пытаясь выполнить задание учительницы физкультуры, прыгнул с высоты своего роста прямо на голову и получил компрессионный перелом шейных позвонков, передает Life.

По данным издания, во время разбирательств выяснилось, что такого упражнения нет в учебной программе. Учительница после случившегося была уволена из школы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.12.17

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