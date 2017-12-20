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Среда, 20 декабря 2017, 15:13 мск

Москва

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ЧП в новой Москве: школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры

В новой Москве школьник госпитализирован после урока физкультуры. Силовые кувырки обернулись для него переломом позвоночника.

Несчастный случай произошел с пятиклассником. Мальчик, пытаясь выполнить задание учительницы физкультуры, прыгнул с высоты своего роста прямо на голову и получил компрессионный перелом шейных позвонков, передает Life.

По данным издания, во время разбирательств выяснилось, что такого упражнения нет в учебной программе. Учительница после случившегося была уволена из школы.

Москва, Ольга Ветрова

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