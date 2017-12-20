Шок! Мать «сварила» в ванне 2-летнюю дочь

В Подмосковье 2-летняя девочка умерла в ванной, пока ее мать гуляла с собакой. Шокирующий случай произошел накануне в одной из квартир микрорайона «Д» города Пущино.

По данным регионального главка Следственного комитета, 26-летняя женщина включила воду в ванной, посадила в нее свою дочь, а сама пошла выгуливать собаку. Однако, вернувшись домой примерно через 7 минут, она обнаружила малышку мертвой с ожогами по всему телу.

По факту случившегося организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 20.12.17

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