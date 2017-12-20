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Среда, 20 декабря 2017, 15:43 мск

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«Эх, раз, еще раз»: ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом в президенты

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в шестой раз поборется за пост президента России. 31-й съезд партии ожидаемо выдвинул его кандидатом на предстоящие в 2018 году выборы. Решение принято единогласно.

Жириновский выступил с докладом перед 103 делегатами съезда из 85 регионов. Он проанализировал основные проблемы, существующие на данный момент в стране и мире, а также рассказал, что именно предлагает сделать для развития России.

По оценке лидера ЛДПР, «нельзя делить Россию на царскую, советскую и современную, поскольку мы – один народ и одна земля».

«Если жизнь в последние годы вас устраивала, то выбирайте кандидата от Кремля, а если были проблемы и вы хотите жить по-другому – ЛДПР. Другого варианта, по сути, нет», – заявил Жириновский.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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