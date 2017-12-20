«Эх, раз, еще раз»: ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом в президенты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в шестой раз поборется за пост президента России. 31-й съезд партии ожидаемо выдвинул его кандидатом на предстоящие в 2018 году выборы. Решение принято единогласно.
Жириновский выступил с докладом перед 103 делегатами съезда из 85 регионов. Он проанализировал основные проблемы, существующие на данный момент в стране и мире, а также рассказал, что именно предлагает сделать для развития России.
По оценке лидера ЛДПР, «нельзя делить Россию на царскую, советскую и современную, поскольку мы – один народ и одна земля».
«Если жизнь в последние годы вас устраивала, то выбирайте кандидата от Кремля, а если были проблемы и вы хотите жить по-другому – ЛДПР. Другого варианта, по сути, нет», – заявил Жириновский.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 20.12.17
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