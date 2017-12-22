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Суббота, 23 декабря 2017, 16:14 мск

Выборы

Жириновский официально стал первым кандидатом в президенты РФ

Фото: пресс-служба Кремля

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала полномочных представителей ЛДПР, а также разрешил открыть специальный избирательный счёт лидеру партии Владимиру Жириновскому для ведения агитации в рамках президентской кампании 2018 года. Теперь лидер либерал-демократов может приступить к формированию избирательного штаба.

«Разрешить кандидату на должность президента Российской Федерации Владимиру Вольфовичу Жириновскому открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу Москва, Оружейный переулок, д. 41», – говорится в сообщении ЦИК.

Таким образом, Владимир Жириновский официально стал первым кандидатом в президенты России на выборах 2018 года. Как писал «Новый День», лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет бороться за пост главы государства в шестой раз. 20 декабря 31-й съезд партии ожидаемо выдвинул его кандидатом на предстоящие в 2018 году выборы. Решение было принято единогласно.

Жириновский выступил с докладом перед 103 делегатами съезда из 85 регионов. Он проанализировал основные проблемы, существующие на данный момент в стране и мире, а также рассказал, что именно предлагает сделать для развития России. По его оценке, «нельзя делить Россию на царскую, советскую и современную, поскольку мы – один народ и одна земля».

«Если жизнь в последние годы вас устраивала, то выбирайте кандидата от Кремля, а если были проблемы и вы хотите жить по-другому – ЛДПР. Другого варианта, по сути, нет», – заявил Жириновский.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.12.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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