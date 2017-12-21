«Главное – не победа»: стать кандидатом в президенты захотели более 30 человек

Президентская избирательная кампания, стартовавшая 18 декабря, стала «урожайной» на кандидатов. Как сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко, заявления для участия в выборах подали 34 человека. При этом 18 из них – самовыдвиженцы, остальные идут от 16 политических партий.

Первым пакет документов по регистрации кандидатом на пост главы государства подал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вместе с тем Центризбирком получил уведомления от инициативных групп в поддержку президента РФ Владимира Путина, скандального блогера-политика Алексея Навального, олигарха Сергея Полонского и известного журналиста Олега Лурье, передает РИА «Новости».

Отметим, что самовыдвиженцам лучше поторопиться, время подачи документов для них – до 7 января. У претендентов от партий – до 12 января. Самовыдвиженцам предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей, а непарламентским партиям – 100 тысяч в поддержку своего кандидата.

После этого претенденты должны пройти процедуру регистрации в качестве кандидатов. Как сообщал «Новый День», ранее о своих планах баллотироваться на пост главы государства заявили также основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский от партии «Яблоко», бизнес-омбудсмен Борис Титов от «Партии роста», лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов, журналистки Ксения Собчак, Екатерина Гордон и многие другие.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.12.17

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