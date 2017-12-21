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Суббота, 23 декабря 2017, 16:41 мск

Москва

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Гибель 2-летней девочки, сварившейся в ванне, стала уголовным делом

В подмосковном Пущине возбуждено уголовное дело против местной жительницы, чья 2-летняя дочь погибла в ванной с кипятком во время «купания» без присмотра взрослых. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, 26-летняя женщина подозревается в «причинении смерти по неосторожности».

Как сообщал «Новый День», женщина включила воду в ванной, посадила в нее свою дочь, а сама пошла выгуливать собаку. Вернувшись домой, она обнаружила малышку мертвой с ожогами по всему телу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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