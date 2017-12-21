И снова «Кучино»: возле скандальной свалки произошел сильный пожар

Сегодня утром в подмосковной Балашихе произошел пожар в строении рядом с полигоном твердых бытовых отходов «Кучино». Пламя охватило бытовку и здание шиномонтажа.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, информация о возгорании в промзоне на Школьной улице поступила в 8:20. В 09:05 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. К 10:40 Чп было ликвидировано.

Напомним, что полигон «Кучино» уже давно находится в центре внимания экологов и общественности. На днях московская прокуратура установила источники загрязнения столичного воздуха. Как говорится в письме заместителя прокурора столицы, которое поступило в Совет по правам человека при президенте РФ, результаты проверок по многочисленным жалобам москвичей показали, что самые серьезные нарушения – на балашихинском полигоне твердых бытовых отходов «Кучино».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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