«Бизнес по-собянински»: в новой Москве растут «невидимые» властям асфальтовые заводы и свалки-призраки

В год пятилетнего юбилея присоединения новых территорий к Москве местные жители наконец-то смогли «по достоинству» оценить стратегическое значение этой территории для столичных градоначальников. Как выяснилось, кроме мусорного полигона ТБО «Малинки» на 64 гектара и крупнейшего в Европе кладбища, в новой Москве под окнами жилых домов выросли асфальтные заводы, точное число которых не могут или не желают назвать даже сами власти.

Развитие событий с новомосковскими асфальтовыми заводами напоминает странный детектив. Асфальтовые заводы работают, местное население жалуется во всевозможные инстанции на сильное загрязнение воздуха от этих предприятий, а официальные структуры заявляют, что таких заводов якобы просто не существует или они якобы не функционируют.

Более того «невидимые» столичным властям предприятия отрабатывают приличные госконтракты. Асфальт – очень востребованный товар в условиях масштабнейшей реконструкции Москвы и ежегодного перекладывания дорожного полотна в одних и тех же районах под разными предлогами.

Предприятия-призраки

Началось все с того, что после расширения Москвы на 42 км Калужского шоссе на землях поселения Краснопахорское в непосредственной близости от жилой застройки Троицка была образована промышленная зона. За последние два года там появилось, как минимум, три асфальтовых завода, против которых пытаются бороться местные жители, опасаясь за здоровье из-за активного загрязнения воздуха.

Речь идет о таких производителях асфальта, как «Русасфальт», АБЗ «Троицк» и «Бетон-Поток». Как утверждают активисты инициативной группы местных жителей, работают они по «хитрой» схеме» – расположены на участках, которые формально принадлежат частным лицам, которые сдают свои земли в аренду этим «невидимым» властям промпредприятиям.

Бить тревогу местные жители стали в 2016 году после появления первого асфальтового завода, но столичные власти на жалобы населения ответили весьма оригинальным способом – контролирующие органы настаивали на том, что завод якобы не функционирует. Примерно такая же ситуация и с двумя другими предприятиями. Чиновников департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС), Роспотребнадзора и департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы вовсе не смущало, что их заверения противоречили реальности: заводы стоят, в сети есть видео, как из труб валит дым, но ведомства в один голос утверждают, что заводов нет или они не работают, или не несут угрозы для экологии и здоровья населения.

Завод-призрак

По государственным нормам промышленные объекты II класса опасности должны находиться на расстоянии не менее 500 метров от жилых построек. Однако, как утверждают местные жители, «Русасфальт» находится на расстоянии 495 метров от домов, а АБЗ «Троицк» еще ближе – всего в 425 метрах.

Маленькой победы активистам удалось добиться в ноябре 2016 года, тогда департамент природопользования Москвы все же наконец-то установил, что на земельном участке с кадастровым номером 77:22:0020330:684 действительно располагается асфальтный завод ООО «Русасфальт»). Однако, судя по публичной карте на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра, на этом участке в поселении Краснопахорское вблизи деревни Софьино разрешено строить только административные здания. В ответе чиновников также отмечалось, что разрешительной документации на осуществление выбросов завод не предоставил, однако никаких санкций за этим не последовало.

В августе 2017 года природный департамент признал, что на участке в том же районе под номером 77:22:0020330:998 (согласно данным Росреестра, производственные здания там разрешены) располагается другой асфальтный завод АБЗ «Троицк», который на момент проведения «проверки» не функционировал, а, следовательно, никаких выбросов не осуществлял, хотя официально начал работать в мае.

Местные жители уверены, что надзорные органы заранее предупреждают руководство заводов о проверке, в результате чего официально выявить нарушения практически невозможно. При этом предприятия вновь начинают коптить после отъезда инспекции.

Как известно, производственная деятельность асфальтовых заводов приводит к выделению в окружающую среду различных загрязняющих веществ, таких как оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, оксиды серы, смолистые вещества, бензапирен, пятиокись ванадия, фенол, формальдегид. В этих выбросах наибольшую опасность представляет неорганическая пыль, состоящая из ряда перечисленных выше компонентов.

Так или иначе, устав ждать реальных действий со стороны властей, активисты обратились в суд с иском о бездействии «природного» департамента в отношении «Русасфальт» и выиграли дело. Согласно решению инстанции, из-за бездействия ДПиООС невозможно «сделать достоверные выводы о степени влияния «Русасфальта» на окружающую среду».

«Ответчик в лице Департамента природопользования и окружающей среды г. Москвы в ответ на обращение истца бездействует, а именно отписывается тем, что сообщает о том, что завод не функционирует, что не соответствует действительности, так как каждое утро истец наблюдает, что завод функционирует, о чем свидетельствуют производимые им выбросы в воздух», – говорится в постановлении суда, которое процитировали «Новому Дню» представители инициативной группы.

Поток «невидимого» мусора

Что касается третьего асфальтового завода «Бетон-поток», то, как утверждают местные жители, судя по переписке с официальными структурами, это предприятие тоже якобы не функционирует при отсутствии разрешительной документации, хотя на его сайте говорится о круглосуточной работе, а жители поселка Минзаг вынуждены жить в постоянном шуме.

В истории с этой компанией активистов инициативной группы настораживает и другое обстоятельство. Рядом с этим заводом функционирует мусоросортировочная станция и свалка отходов. По данным сайта активистов «Промзона в ТиНАО», там систематически горит мусор «неизвестного происхождения, гарь распространяется до Троицка и поселка Красная Пахра. При этом ближайшие жилые дома расположены всего в 250 метрах от мусорки.

Местные жители обращались к депутатам Госдумы и в надзорные ведомства, но везде им отвечают, что этой свалки «нет». На деле сейчас она «скрылась» от посторонних глаз под куполом.

После поездки депутата Мосгордумы Елены Шуваловой по местам «невидимого бизнеса» выяснилось, что утверждения координаторов проекта ОНФ «Генеральная уборка» о закрытии свалки оказались, мягко говоря, неточными: там наблюдается постоянный поток мусоровозов с отходами. Жители ближайших жилых домов, которые расположены менее чем в 250 метрах от свалки, уже отчаялись добиться справедливости. Как выяснилось, там действует некое «МЖС Груп».

Это бизнес, детка!..

Официально неработающий завод «Русасфальт», который долго не могли заметить столичные власти, по данным Комитета гражданских инициатив, с 2016 года успел выполнить несколько крупных государственных контрактов для московских госструктур, а общая их сумма составила почти 60 млн рублей.

Не сложно предположить, что для похожих целей выросли и другие аналогичные предприятия. Для московской реконструкции требуется огромное количество асфальта и сопутствующих материалов, а конкуренция довольна высока. В таких условиях явно требуется содействие чиновников явно не последнего ранга, чтобы вдруг появившимся предприятиям с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, которые при этом официально не работают, доставались госконтракты.

В данной ситуации можно увидеть все признаки коррупционного сговора, и очень странно, что правоохранительные органы до сих пор не заинтересовались этой ситуацией. Официальных поводов для этого предостаточно. Тем более буквально на днях, 19 декабря, после многочисленных обращений граждан Комитет государственного строительного надзора Москвы, подтвердил, что заявлений «на получение разрешения на застройку территории промзоны на 42км не поступало, и «разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не оформлялись». В связи с этим, как отметили в ведомстве, готовятся материалы для проведения проверки соблюдения требований законодательства.

Зимние каникулы. Весна обещает быть жаркой

Как отмечают активисты из новой Москвы, сейчас вредных выбросов становится заметно меньше, так как асфальтовые заводы уходят на зимние каникулы. Однако это не отменяет незаконность строительства этих предприятий.

Так или иначе, если никаких реальных действий со стороны властей не будет, местные жители готовы выйти на законный протест, когда весной свалка и заводы снова задымят во всю силу.

Москва, Мария Вяткина, Анастасия Смирнова

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