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Суббота, 23 декабря 2017, 16:34 мск

Москва

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Стрельба в Подольске: мужчина ранил из винтовки двоих прохожих

В подмосковном Подольске задержан мужчина, стрелявший по людям из окна квартиры. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в результате ЧП двое человек получили телесные повреждения.

По данным полиции, стрелком оказался ранее судимый 23-летний местный житель. При обыске его квартиры были обнаружены два предмета, похожих на огнестрельное оружие. Экспертиза установила, что один из них – пневматическая винтовка, а другой – пугач, не представляющий опасности для окружающих.

Хулиган заключен под стражу. Против него возбуждены уголовные дела по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», предусматривающих максимальное наказание – до 2 и 5 лет лишения свободы соответственно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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