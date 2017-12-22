В Москве задержаны «спящие» сторонники террористов

В Москве сотрудники полиции при поддержке оперативников Федеральной службы безопасности задержали сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство». Участники группировки скрывались в столичном районе Лианозово.

При обыске у них изъяли мобильные телефоны, предметы, похожие на самодельные взрывные устройства, и экстремистскую литературу, передает РБК со ссылкой на источники в центральном аппарате МВД и территориальном отделе полиции.

Задержанными оказались уроженцы Средней Азии. Сообщается, что они относятся к так называемой «спящей» ячейке – резерву, который в любой момент может реализовать задания своих кураторов по определенному сигналу.

По данным источников, оперативники смогли выйти на «спящих» после изучения электронных устройств, изъятых у ранее задержанных уроженцев Средней Азии. В результате был установлен их канал связи с ячейками через популярный мессенджер.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.12.17

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