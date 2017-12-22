Преемник Путина: интрига сохраняется

В России официально стартовала главная избирательная кампания – выборы президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года. Расклад сил накануне этих баталий оставляет шансы на грандиозную интригу, которая предопределит дальнейшее развитие страны. Преемник нынешнего президента РФ Владимира Путина может оказаться в числе кандидатов на пост главы государства.

Как известно, предстоящие выборы станут последними для Путина, и очевидно, что с каждым днем после 18 марта 2018 года тема преемника будет становиться всё актуальнее и острее. Известно, что сценарий со сменщиком уже регулярно обсуждается в администрации президента РФ. Варианты рассматриваются самые разные, но совершенно точно это не будет повторением истории 1999 года, когда Борис Ельцин устал, ушел и оставил стране Путина. Скорее это будет почти зеркальный вариант с обязательной поправкой на то, что глава государства оставит свой пост не по болезни или потому, что устал. Он явно будет уходить, образно говоря, «на белом коне» – потому, что пришло время нового лидера.

Очевидно и другое – в окружении Путина достаточно молодых, энергичных, деятельных фигур. Впрочем, почти все варианты наталкиваются на одну существенную опасность – публичная поддержка того или иного кандидата может спровоцировать жесткую межэлитную войну со всеми вытекающими негативными последствиями для всей системы власти. Похоже, что именно это пока сдерживает Путина в публичном озвучивании точной фамилии будущего лидера страны.

Судя по действиям Путина в течение всего периода нахождения у власти, глава государства не будет делать ставку на радикальных патриотов и либералов. Путину нужен «свой» человек – и этот тезис уже сужает круг потенциальных претендентов-сменщиков.

Вариант с полным повторением рокировки примеру 2008 года вряд ли возможен – проблема в непопулярности фигуры главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Но не случайно в этой связи в околополитической тусовке обсуждается возможная фигура нового главы правительства РФ, который автоматически может получить карт-бланш с перспективой занять высший государственный пост.

Лояльные и близкие Путину мэр Москвы Сергей Собянин и руководители госкорпораций – Сергей Чемезов или Игорь Сечин на роль преемника явно не дотягивают. Их деятельность слишком часто вызывает раздражение в обществе, а кланы, которые представляют эти фигуры, способны развернуть жесткую информационную войну, по аналогии с давлением «Роснефти» на АФК «Система».

Так или иначе, ставка на будущего премьера – явно это не единственный сценарий. Никто не будет спорить, что президент РФ любит делать неожиданные шаги и в самое неожиданное время. Возможно, таким решающим периодом как раз станут предстоящие президентские выборы, где ставка может быть сделана будет сделана на малоизвестную пока фигуру. Это одновременно позволит реализовать запрос на новые лица в политике и, как минимум, в перспективе снизить санкционное давление западных «партнеров».

В этой ситуации обращает на себя особое внимание лидер общественного движения «Возрождение» из Санкт-Петербурга Александр Чухлебов, который, судя по слухам, пользуется поддержкой части ближнего питерского круга главы государства из так называемого «Кооператива «Озеро». Одним из наиболее вероятных авторов этого «президентского проекта» называют Юрия Ковальчука, который сейчас обладает мощнейшим информационным ресурсом, являясь совладельцем «Национальной медиагруппы» («Первый канал», «Пятый канал», «Рен-ТВ», «Известия»). В этом случае шумная раскрутка Чухлебова в СМИ практически гарантирована – за короткий период он может стать яркой медийной фигурой.

Сам кандидат это не отрицает, но и не подтверждает. Однако важно в данном случае не только это. Чухлебов из Питера, он так же не известен широкой публике, как и Путин в 1999 году – по сути такая же «темная лошадка».

За последние время лидер «Возрождения» сделал головокружительную карьеру, пройдя путь от простого менеджера до генерального директора российского представительства международного машиностроительного концерна «Андритц» – одного из ведущих производителей оборудования для целлюлозно-бумажной, химической и горнодобывающей промышленности, а также электростанций. Создал и возглавил Ассоциацию специалистов бумажной отрасли. Такие взлеты возможны только при сильном покровительстве.

Вместе с тем Чухлебов уже успел заинтриговать своим выступлением о том, что время Путина прошло – настает период новых лидеров и идей. Это смелое заявление поначалу вызвало улыбки, но при детальном знакомстве с его предвыборной программой выяснилось, что его стратегия подготовлена весьма основательно при минимуме популизма. Среди главных тезисов – возрождение промышленности на всех уровнях и во всех регионах, что действительно актуально для России.

При этом он остается условно «чистым» перед Западом. С одной стороны, его имени нет в санкционных списках, что открывает для него возможность создать в перспективе условия к «потеплению» отношений с геополитическими соперниками в лице США и ЕС. С другой стороны – он зарекомендовал себя не только как либерал в экономике, но и как патриот в политике. Это позволяет рассчитывать на то, что Россия не будет вести с Западом соглашательскую политику.

В том, как подана стратегия и написаны программные статьи Чухлебова, явно чувствуется след большой и сильной команды. При этом обращает на себя то обстоятельство, что его стилистика – очень похожа на Путина начала 2000-х – он (точнее тем, кто за ним стоит) явно прощупывает почву для дальнейших действий. Через него проходят «обкатку» идеи, которые обсуждаются в Кремле и, судя по всему, готовятся к реализации. В частности, темы возвращения столицы в Санкт-Петербург и передачи части столичных полномочий городам-миллионникам, о чем заявлял Чухлебов, являются отголоском забытых заявлений самого Путина.

Так или иначе, решающее слово о преемнике остается за Путиным. На кого делает ставку президент, может стать понятно в самое ближайшее время.

Москва, Анастасия Смирнова

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