Время Путина прошло / Лидер «Возрождения» заявил о своем выдвижении на выборы президента РФ

Сегодня к кампании по выборам президента РФ подключился новый кандидат. Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов из Санкт-Петербурга на пресс-конференции в Москве представил «прорывную стратегию развития России» и объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства.

«Бог знает, Путин – не в моей компетенции»

«15 ноября я бы хотел, чтобы вы запомнили. Потому что сегодня хочу сделать очень важное заявление: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Это взвешенное решение. Я шел к этому много лет, очень много занимался в различных отраслях различными проектами», – сказал Чухлебов.

Он также подчеркнул, что у него «есть уверенность, что именно в этой кампании, которая планируется на март следующего года, у нас очень большой шанс и мы действительно победим». «Я имею в виду – я и моя команда. И с 2018 года в нашей стране появится новый президент. И его будут звать Александр Юрьевич Чухлебов. Я это говорю адекватно... Но я на вас всех смотрю – вы все улыбаетесь. Потому что уже привыкли...» – добавил он, обращаясь к журналистам.

«А Он знает об этом?» – прозвучал вопрос от журналистов из зала. «Бог знает, а Владимир Владимирович – это не в моей компетенции. Это выборная должность. Все желающие по закону могут выдвигать свою кандидатуру», – пояснил претендент.

Отвечая на вопрос РИА «Новый День» об отношении к нынешнему главе государства, Чухлебов отметил, что Владимир Путин пришел в тяжелое для страны время, проделал огромную работу. «Можно говорить о том, что что-то могло быть лучше, что-то хуже. Но, находясь на том месте, наверное, потом посмотрим и будем анализировать. Но тем не менее, я считаю, что пришло время новых идей, новых задач, ну и если кратко – настало наше время», – заявил претендент на пост главы государства.

Прорывная стратегия развития

Комментируя свои планы на президентство, Чухлебов выразил уверенность, что России необходимо перейти на производство нового уровня, максимально автоматизированное и роботизированное – под управлением искусственного интеллекта.

По словам Чухлебова, его программа – для того, чтобы совершить «прорыв в будущее», но это невозможно, пока в стране используются старые методы, а экономика во многом зависит от цен на углеводороды. Среди главных тезисов – возрождение промышленности – на всех уровнях и во всех регионах.

Причем именно на развитие регионов Чухлебов в своей программе делает главную ставку. «Необходимо развивать регионы. Это наше будущее. Это важный аспект не только с точки зрения целостности нашей страны, – подчеркнул он. – Их развитие даст развитие промышленности».

Еще один пункт программы Чухлебова – перенести некоторые министерские полномочия в города-миллионники. Например, министерство энергетики отправить в Красноярск, а министерство новых технологий «поселить» в Новосибирске. В этом случае, как считает претендент на пост президента, в регионах выстроится абсолютно иная инфраструктура с точки зрения логистики: появятся новые авто, железнодорожные пути. Будет в полной мере использоваться северный морской путь.

«В нашей стране практически нет малой авиации. Это не поддается логическому объяснению, когда из регионов нужно лететь в Москву, чтобы перелететь в соседний регион», – обратил внимание Чухлебов и сказал, что намерен решить и эту проблему.

Политик также заявил о необходимости нового подхода к науке и образованию, иначе мы потеряем и науку и то поколение, которое «сегодня растим». «Науку надо адаптировать к новым технологиям», – подчеркнул политик.

В то же время он обратил внимание, что сейчас те, кто занимаются наукой, – в основном люди почтенного возраста, молодежь не идет. Чухлебов готов исправить эту ситуацию, а также освободить ученых и исследователей от бюрократических барьеров. «Нужно менять законы с точки зрения административных и налоговых барьеров», – сказал он.

По мнению политика, Россия должна ориентироваться только на себя и свои ресурсы. «Мы должны ориентироваться только на себя и основываться на опыте, который уже получили здесь, внутри страны. У нас колоссальный опыт наших людей. Соответственно нам не надо ни на кого смотреть, никого копировать. Разве только в некоторых узких направлениях, чтобы не совершить те же самые ошибки», – отметил Чухлебов.

О потенциальных конкурентах

К возможным конкурентам – Ксении Собчак, Алексею Навальному и другим – Чухлебов относится «хорошо». По просьбе «Нового Дня» он также прокомментировал так называемый «бабий бунт» в предвыборной кампании и сделал небольшой «реверанс» в сторону женского «батальона».

«Да, конечно, у нас батальон дам – это действительно умные, красивые женщины, которые заявили о себе. Большинство из них работает в шоу-бизнесе, и для них это действительно хороший пиар. Это хорошая кампания, но, на мой взгляд, ничего общего не имеющая с политической деятельностью, с развитием страны, с ее перспективами», – пояснил он.

К программе Навального, по оценке Чухлебова, на каком-то этапе был интерес, однако сейчас он теряется. Все потому, что для программы нужны «реальные жизненные позиции», важные для страны, а не «просто какие-то шоу».

Чухлебов заверил, что решил выдвигаться не ради пиара или получения какой-то должности, а хочет, чтобы наша страна была «лучше и мощнее» и появился новый мировой тренд – «Россия».

Стоит отметить, что Александр Чухлебов родился в 1978 году в Светогорске Ленинградской области, закончил факультет автоматизации Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров. Он прошел путь от инженера до генерального директора российского представительства международного машиностроительного концерна «Андритц» – одного из ведущих производителей оборудования для целлюлозно-бумажной, химической и горнодобывающей промышленности, а также электростанций.

Чухлебов основал также собственную компанию – Тюменский ЛПК, которая занимается строительством в сибирском регионе современного лесоперерабатывающего комплекса. Одновременно он является официальным представителем международной торговой компании «Элоф Ханссон» в России. В 2013 году по его инициативе была создана Ассоциация специалистов бумажной отрасли (АСБО), которая объединяет профессионалов отечественной лесной промышленности.

Источники «Нового Дня» связывают Чухлебова с одним из питерских кланов из «ближнего круга» Владимира Путина. Одним из наиболее вероятных его покровителей называют совладельца «Национальной медиагруппы» Юрия Ковальчука.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 15.11.17

Покупатели жилья в Подмосковье стали ориентироваться на малометражки. / В Кремле определились со схемой выдвижения Путина на новый срок. / Дмитрий Медведев пошутил о своём участии в президентских выборах. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»