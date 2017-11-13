Питерский «ближний круг» готовит преемника Путину

На выборах президента РФ появится неожиданный и пока «незаметный» кандидат, способный преподнести большие сюрпризы. В ближайшие дни о своем намерении побороться за пост главы государства официально заявит лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов из Санкт-Петербурга. По информации источников РИА «Новый День», за ним может стоять один из питерских кланов, входящих в ближний круг действующего президента РФ Владимира Путина.

О 39-летнем Чухлебове из открытых источников известно не очень много, как и положено «темной лошадке». Судя по данным, которые фигурируют в прессе, он из молодой плеяды руководителей. Прошел путь от инженера до генерального директора российского представительства международного машиностроительного концерна «Андритц» – одного из ведущих производителей оборудования для целлюлозно-бумажной, химической и горнодобывающей промышленности, а также электростанций. Чухлебов основал также собственную компанию – Тюменский ЛПК, которая занимается строительством в сибирском регионе современного лесоперерабатывающего комплекса. Одновременно он является официальным представителем международной торговой компании «Элоф Ханссон» в России.

Обычно простой человек не может пройти такой путь без влиятельных покровителей, что наводит на выводы, что Чухлебова могли взять «под крыло» и продвигать вверх намеренно. Так или иначе, но в 2013 году официально уже по его инициативе создается Ассоциация специалистов бумажной отрасли (АСБО), которая объединяет профессионалов отечественной лесной промышленности.

В последнее время в СМИ Чухлебов представлен в качестве лидера общественного движения «Возрождение» и активно выступает за альтернативную официальной линии социально-экономическую политику, цели которой, впрочем, во многом вписываются в рамки тех перспектив, уже определенных действующим президентом РФ.

Между тем, гораздо интереснее другое. По данным источников РИА «Новый День», за фигурой Чухлебова могут стоять представители так называемого питерского «кооператива «Озеро», в который входят близкие к действующему президенту РФ персоны. Одним из наиболее вероятных авторов «президентского проекта Чухлебова» называют Юрия Ковальчука, который сейчас обладает мощнейшим информационным ресурсом, являясь совладельцем «Национальной медиагруппы» («Первый канал», «Пятый канал», «Рен-ТВ», «Известия»). В этом случае шумная раскрутка Чухлебова в СМИ практически гарантирована – за короткий период он может стать яркой медийной фигурой.

По словам собеседников агентства, президентский проект Чухлебова нацелен решить несколько задач, которые могут стать приоритетными в зависимости от окончательного решения первого лица государства. На фоне скандалистки Ксении Собчак Чухлебов призван стать достойным спарринг-партнером российского лидера с прицелом на будущее.

С другой стороны, это, условно говоря, «тестовый проект»: через него проходят последнюю «обкатку» идеи, которые обсуждаются в Кремле и, судя по всему, готовятся к реализации. В частности, через Чухлебова были сделаны информационные вбросы о возвращении столицы в Санкт-Петербург и передаче части столичных полномочий городам-миллионникам, о чем, кстати, уже ранее заявлял президент РФ.

«Сильных кандидатов – таких, как, например, Кудрин – до участия в выборах не допустят. Не допустят и тех, кто играет на одном информационном поле с президентом (например, патриотическая повестка). Но нужен человек, который будет озвучивать относительно либеральную повестку в экономике, выступать от имени предпринимательства. Чухлебов либерал по экономическим взглядам, но патриот. Вариант Бориса Титова пока обсуждается, но не факт, что его кандидатура будет одобрена», – отметил один из собеседников «Нового Дня».

По его версии, перспективой для Чухлебова вполне может стать включение в состав правительства РФ на заметную должность. «Возможен вариант его вице-премьерства в новом составе кабинета министров в связи с явным запросом на новые лица», – предположил источник.

По словам другого источника, решения наверняка будут приниматься в последний момент, а окончательная конструкция еще не определена и будет зависеть от множества обстоятельств. В их числе – результаты переговоров лидера страны с нынешним главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, позиции которого очевидно пошатнулись.

В то же время Чухлебов может стать тем человеком, с помощью которого питерский клан может аккуратно отодвинуть от принятия решений конкурирующие элитные группировки. В этой связи может быть не случайным то обстоятельство, что лидер «Возрождения» выступил резко против группировки Сергея Собянина, жестко раскритиковав расточительство мэра Москвы и его программу реновации по сносу добротных «хрущевок» в то время как в остальной России жители страны вынуждены ютиться в бараках.

«В любом случае, Чухлебов в обойме, его кандидатура при определенных условиях может быть выдвинута на первый план при принятии кадровых решений в Кремле», – сказал собеседник.

Связаться по телефону с Чухлебовым «Новому Дню» оперативно не удалось. В «Возрождении» отказались от развернутых комментариев, но подчеркнули, что связь лидера движения с питерской или какой-либо другой командой – из теории конспирологии.

Тем не менее, примечательно, что свою первую пресс-конференцию Чухлебов организует 15 ноября в «Росбалте», которым руководит – Наталья Черкесова, жена еще одного выходца из Питера – Виктора Черкесова, который долго руководил Госнаркоконтролем РФ до упразднения этой структуры. Известно, что Черкесов и Юрий Ковальчук учились в одно время в Ленинградском (Санкт-Петербургском) университете, но на разных факультетах. Очевидно, что Черкесов сейчас находится в тени, но это явно не может ему помешать оказывать содействие в реализации крупных политических проектов.

В любом случае гипотеза о подготовке и раскрутке «питерского» преемника на выборах президента РФ скоро начнет обрастать деталями, которые наверняка прояснят ситуацию и реальный расклад сил.

Москва, Екатерина Попова

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