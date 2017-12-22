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Суббота, 23 декабря 2017, 16:12 мск

Москва

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В Подмосковье сотрудница полиции обещала помочь нелегальному оружейнику за 1 млн рублей

В Подмосковье сотрудница полиции попалась на взятке в 1 млн рублей. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, старший дознаватель ОД МУ МВД России «Одинцовское» решила обманом получить деньги от обвиняемого в незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ), дело которого рассматривается в местном суде.

По данным ведомства, 15 декабря в служебном кабинете она ввела в заблуждение обвиняемого, заверив, что может добиться более мягкого приговора в виде штрафа за взятку в 1 млн рублей. 21 декабря фигурант дела передал ей деньги, однако распорядиться ими она не успела – была задержана с поличным.

Теперь сотрудница сама может оказаться на скамье подсудимых. Уголовное дело против нее возбуждено по статье УК РФ «покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Она дает признательные показание. Вскоре ей назначат меру пресечения.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, «к строгой дисциплинарной ответственности» привлекут руководителей дознавателя.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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