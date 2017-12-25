Страшная авария в Москве: автобус въехал в подземный переход, есть погибшие и раненые

Сегодня днем в Москве произошла страшная авария. Пассажирский рейсовый автобус въехал в подземный уличный переход, в результате чего четверо человек погибли и еще более десятка получили ранения.
ЧП произошло вблизи станции метро «Славянский бульвар» на одноименной улице около дома №3. По данным ГУ МВД по Москве, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус, следовавший до «Сколково», «вылетел» с дороги.
В результате аварии четыре человека погибли, подтвердили агентству «Москва» в столичном управлении ГИБДД.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 25.12.17
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