Страшная авария в Москве: число жертв выросло до пяти

В результате страшной аварии в Москве с пассажирским рейсовым автобусом, который въехал в подземный пешеходный переход, по уточненным предварительным данным погибли пять человек. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, ещё три человека госпитализированы. Водитель автобуса задержан. С ним работают сотрудники полиции.

По данным полиции, авария произошла 14:46 на Кутузовском проспекте. Предварительная версия случившегося такова: водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию, в результате чего произошел съезд в подземный пешеходный переход. В настоящее время рассматриваются возможные причины ЧП, среди которых неисправность транспортного средства, водитель не справился с управлением. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Привлечены представители иных оперативных служб города.

Вместе с тем проверкой обстоятельств ЧП занялась прокуратура Западного административного округа Москвы. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным телеграмм-канала Mash, за рулем автобуса, задавившего людей в подземном переходе на Славянском бульваре в Москве, был 58-летний Виктор Тихонов. Он работал в Одинцовской транспортной компании 30 лет, у руководства не было к нему нареканий. Сообщается, что на утренней проверке он был трезв.

Согласно данным, которые приводит телеканал РЕН ТВ, водитель автобуса признался, что перепутал педали тормоза и газа, когда пытался перепарковаться. Когда автобус начал скатываться в переход, он ничего не смог сделать.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.17

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