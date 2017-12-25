Страшная авария в Москве: автобус покатился на людей сам, не сработали тормоза

Следственный комитет возбудил уголовное дело после страшной аварии в Москве, где рейсовый пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход и насмерть раздавил пять человек. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, в случившемся есть признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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По предварительным данным СКР, в результате аварии вблизи станции метро «Славянский бульвар» в городе Москве, по предварительным данным, пострадали более десяти пешеходов, из них четверо скончались на месте происшествия, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ранее полиция сообщала о пяти погибших. Точное количество пострадавших устанавливается.

Со слов водителя, которые приводит следственное ведомство, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение, говорится в сообщении СКР. Согласно данным, которые приводит телеканал РЕН ТВ, водитель автобуса признался, что перепутал педали тормоза и газа, когда пытался перепарковаться. Когда автобус начал скатываться в переход, он ничего не смог сделать.

Так или иначе, сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы трагедии.

Как предполагается, в ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса. Следователи приступили к его допросу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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