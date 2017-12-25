Страшная авария в Москве: автобус ускорился перед смертельной давкой

В Москве пассажирский автобус, раздавивший насмерть, по предварительным данным, пять человек, ускорил движение перед смертельной давкой. Об этом свидетельствуют очевидцы случившегося и кадры одной из камер видеонаблюдения, которые опубликованы каналом Lifе.

На видеозаписи видно, как автобус медленно подъезжает к остановке, приостанавливается, после чего объезжает стоящий транспорт и, ускоряясь, мчится к переходу и съезжает по его лестнице, сбивая людей.

В этот момент в салоне автобуса находилось 5-6 пассажиров. Как сообщил телеканалу «Дождь» один из них, на вопрос, когда автобус поедет, водитель ответил, что через 15 минут. Спустя пять минут после этого он начал движение.

«Впереди стоял автобус, выезжает на тротуар, он мог в деревья поехать, а он специально, мне так показалось, взял и в переход ударился, – сказал пассажир. – Водитель даже в шоке не был, спокойно вышел и говорит, что не справился с управлением. И ходил вокруг автобуса, даже людям не помогал», – отметил очевидец.

Очевидец ДТП Анна Буровая сообщила РБК, что автобус заехал в переход на полном ходу, не снижая скорости.

Как сообщил «Новый День», сегодня около 14:40 рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Славянский бульвар – центр Сколково», съехал по ступенькам в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» и насмерть задавил, по разным данным, четверых или пятерых человек. Еще трое были экстренно были госпитализированы.

Со слов водителя, которые приводит в сообщении Следственный комитет, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение, говорится в сообщении СКР. Согласно данным, которые приводит телеканал РЕН ТВ, водитель автобуса признался, что перепутал педали тормоза и газа, когда пытался перепарковаться. Когда автобус начал скатываться в переход, он ничего не смог сделать.

Так или иначе, сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы трагедии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что версия того, что причиной ДТП был теракт, не рассматривается.

Как предполагается, в ходе расследования будет изучена техническая документация на транспортное средство, а также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинское освидетельствование водителя автобуса. Он задержан для допроса.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.12.17

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