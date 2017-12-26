ЧП в Москве: мужчина обстрелял «скорую помощь»

В Москве мужчина открыл огонь предположительно из пневматического оружия по машине «скорой помощи». Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД. По данным ведомства, ЧП произошло в районе дома №4 на Беговой улице.

О происшествии сообщили сами медики. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию злоумышленника.

Как уточняется, в результате стрельбы никто не пострадал. По данным «Рен ТВ», мужчина мог открыть стрельбу из-за семейной ссоры.

Москва, Мария Вяткина

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