СКР ищет очевидцев ЧП с въехавшим в подземный переход автобусом

Следственный комитет разыскивает свидетелей страшной аварии, которые накануне произошла в Москве около станции метро «Славянский бульвар», где пассажирский автобус въехал в подземный переход и насмерть раздавил четырех человек, и еще более десяти получили ранения.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка ведомства, в настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после разрешения врачей.

Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса. К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведён дополнительный осмотр места происшествия.

Установлено, что автобус средство принадлежит подмосковному перевозчику «Мострансавто».

СКР просит всех очевидцев трагедии обратиться в Следственное управление по Западному административному округу города Москвы по адресу: Кутузовский проспект, дом 10. Телефон: 8(499)243-23-20.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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