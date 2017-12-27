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Среда, 27 декабря 2017, 13:12 мск

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Стрельба на московской фабрике «Меньшевик»: мужчина захватил заложников

Сегодня утром в Москве на кондитерской фабрике «Меньшевик» произошло ЧП со стрельбой. Мужчина, который, по предварительным данным, является руководителем или собственником предприятия, открыл стрельбу из винтовки и захватил заложников.

В результате стрельбы погиб, как минимум, один человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. По данным полиции, В 9:13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1 произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников выстрелил в оппонента.

По словам источников, мужчина открыл огонь в здании фабрики и захватил несколько человек в заложники. Полицейские оцепили район и пытаются установить контакт с подозреваемым. Информации о захвате заложников проверяется.

Москва, Светлана Антонова

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