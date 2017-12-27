На фабрике «Меньшевик» забаррикадировался директор: «Меня разорили прокуроры и кавказцы»

Стали известны новые подробности ЧП со стрельбой и захватом заложников на московской фабрике «Меньшевик». Радиостанции Business FM удалось связаться с директором предприятия Иваном Аверьяновым, который сообщил, что это он устроил стрельбу и сейчас забаррикадировался. Причиной случившегося он назвал собственное разорение по вине некой кавказской банды и прокурорских работников.

«Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров – это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО – прямо записывайте. Второй прокурор – это [неразборчиво] Чехоев, заместитель прокурора Западного округа. Они следят за отъемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня», – заявил Аверьянов радиостанции.

Он также отметил, что четыре года пытается отстоять свое предприятие. «Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются», – подчеркнул Аверьянов.

Комментируя сегодняшнее ЧП, он отметил, что сегодня, когда пришел на работу, его стали брать штурмом – с пистолетами, с оружием. «У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история», – рассказал директор «Меньшевика».

«Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», – добавил Аверьянов.

По данным Mash, 18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик». Помимо этого, директор этого предприятия дважды судился со службой судебных приставов Москвы, требуя признать ее действия незаконными. Приставы пытались взыскать долги на несколько миллионов рублей.

В настоящее время к зданию фабрики стянуты большие силы полиции и спецподразделений. По факту стрельбы и гибели человека Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По данным ведомства, сегодняшние события на фабрике развивались следующим образом. Утром бывший собственник фабрики (видимо, имеется в виду Аверьянов), находясь на ее территории на улице Иловайской, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался.

Следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве работают на месте происшествия.

СКР обещает установить все обстоятельства спора хозяйствующих субъектов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.12.17

В России хотят ускорить ликвидацию разорившихся банков. / Ценами на авиабилеты в города ЧМ-2018 займется ФАС: перелеты подорожали в разы. / Стрельба на московской фабрике «Меньшевик»: мужчина захватил заложников. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»