Риски-2018: США зажмут Россию в экономические тиски

Главной опасностью для России в 2018 году может стать экономический кризис, который со всех сторон «подогревают» США. Об этом в интервью РИА «Новый День» сообщил генеральный директор Центра политического анализа, политолог Павел Данилин.

Эксперт обратил внимание, что существует «ненулевая вероятность», что экономика России может «вновь погрузиться от невеликого роста в рецессию», и пояснил, что на это могут повлиять два фактора.

«Серьезной угрозой является возможное падение цен на нефть в связи с тем, что США наращивают добычу сланцевой нефти и сланцевого газа. Они, безусловно, постараются реализовать в новом году это своё стратегическое преимущество», – сказал Данилин.

Кроме этого он напомнил, что Вашингтон готовит новый пакет антироссийских санкций.

«Этот пакет может действительно повредить нашей экономике, потому что он является расширительным – санкции не просто накладываются на наши предприятия, они могут быть наложены на компании, которые сотрудничают с нашими», – отметил он.

Другим серьезнейшим риском Данилин назвал дестабилизацию ситуации на Украине, которая может произойти уже в ближайшее время – до выборов президента России. По его оценке, целью эскалации будет попытка втянуть РФ в конфликт.

«Остается также перманентная угроза международного терроризма, и мы видим это по теракту в Петербурге (вчерашний взрыв в магазине «Перекресток»)», – добавил эксперт.

Вместе с тем Данилин считает, что внутриполитических рисков в 2018 году можно не опасаться.

Москва, Мария Вяткина

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