Риски-2018: террор, война и социальный взрыв

В 2018 году Россия окажется перед лицом нескольких угроз – в любой момент может обостриться экономический кризис, вспыхнуть социальные протесты и военные конфликты. Как отметил в интервью РИА «Новый День» известный общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, на фоне общего обострения обстановки действия Кремля на международной арене ставят Россию и под угрозу террористических ударов.

Эксперт обратил внимание, что в следующем году возможно обострение международной обстановки.

«Существуют риски глобальных заболеваний, больших социальных потрясений: миграция, терроризм, экологические катастрофы, глобальный экономический кризис с дефолтом государств. Там, где искрит – Северная Корея, Ближний Восток, Иерусалим – это те войны, которые могут вспыхнуть в любо момент и затронуть многие страны и многие народы», – сказал он.

Вместе с тем Федоров отметил, что внутренняя обстановка в России также может быть весьма напряженная, так как страна сейчас переживает «переходный период» из-за президентской кампании.

«Посмотрим, как будет выстаиваться дальше ситуация. Понятно, что террористическая угроза будет присутствовать, к сожалению. Это очень возможно, учитывая действия России», – отметил он.

Кроме этого, Федоров подчеркнул, что в 2018 году может с новой силой «вспыхнуть» украинский конфликт, который также может негативно отразиться на России. «Это ударит по нам», – уверен он.

«Экономика и дальше будет в рецессии, кризис будет продолжаться. Будут дальше падать доходы населения, что вызовет массовое обнищание населения, а это, в свою очередь, спровоцирует социальные протесты», – заключил Федоров.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.12.17

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