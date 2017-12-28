Риски-2018: Россия превратится в страну-изгоя

Россия в 2018 году на фоне западной антироссийской «истерии» может стать страной-изгоем. Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, в этом случае Кремлю нужно пробивать себе дорогу обратно на международную арену не через политическую элиту зарубежных стран, а через народ, который дружелюбнее относится к РФ.

«Самый главный риск – изоляция. Из России будут делать страну-изгоя. Нас будут изолировать со всех внешних, в первую очередь, западных международных площадок. Это самая главная угроза, которой мы должны противодействовать. Она эффективнее всего будет раскручиваться в первой половине года, с февраля по май – накануне президентских выборов, или до инаугурации нового президента», – сказал Бондаренко в интервью РИА «Новый День».

Он также отметил, что очередную «гадость» западные «партнеры» могут попытаться сделать и перед чемпионатом мира по футболу. «После той истерии, которая началась на Западе, я вполне допускаю отстранение российской сборной от участия в чемпионате мира», – сказал эксперт.

С его точки зрения, самое главное для Москвы в этой ситуации – спокойно проводить свою стратегию по «взаимодействию – как с Европой, так и с Азией».

«То есть концентрироваться только на Азии в ущерб Европе, на мой взгляд, неправильно. Пора уже начать работать не только с элитами и властью (зарубежными), но и с народом через культуру, гуманитарные проекты самого разного плана – таким образом менять их внешнюю политику. Европейцы в целом очень дружественно настроены в отношении России», – отметил Бондаренко.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.12.17

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