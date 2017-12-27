Риски-2018: Россия должна быть готова к новым авантюрам Порошенко

В 2018 году Украина снова может подложить мину под стабильность в России. Как рассказал в интервью РИА «Новый День» известный политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, нынешний президент «незалежной» Петр Порошенко готов устроить военный конфликт в Донбассе или Приднестровье, чтобы ввести в стране режим ЧП и остаться у власти.

«Возможно обострение ситуации в Донбассе, возможно, и в Приднестровье, потому что нынешнее украинское руководство крайне заинтересовано в дестабилизации ситуации в 2018 году. Порошенко понимает, что он не изберётся в случае нормальных выборов (в 2019 году), поэтому ему важно будет ввести чрезвычайное положение, чтобы выборы отложить – во время чрезвычайного положения выборов не бывает», – сказал Матвейчев.

Он также отметил, что для введения чрезвычайного положения на Украине Порошенко нужен будет повод, которым могут стать «как раз военные авантюры и провокации на территории Донбасса и Приднестровья».

Кроме этого, как полагает эксперт, в определенной степени опасность для России несет и отечественная президентская кампания в марте 2018 года.

«Попытки дестабилизации ситуации, слабые результаты: слабая явка, плохой процент голосования за Путина – это естественно даст возможность для западных партнеров объявить, что санкции работают, что все хорошо, что люди не хотят на выборы, что они против Путина, значит нужно дальше давить на Россию. Нам всем в этом смысле, конечно, нужно на выборы пойти и солидарно проголосовать за Владимира Владимировича, чтобы и мыслей таких у них не было», – сказал он.

При этом Матвейчев считает, что для дестабилизации ситуации в стране могут быть организованы новые теракты. В целом, по его словам, в 2018 году нужно быть готовым к любым опасностям.

«Всегда бывают и природные, и техногенные катастрофы. Лесные пожары каждый год, климат меняется. Техногенные катастрофы тоже вполне возможны, потому что определенная изношенность инфраструктуры присутствует», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.12.17

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