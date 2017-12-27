Риски-2018: экономическая стагнация сильно ударит по авторитету Путина

Самым страшным риском 2018 года для России окажется отсутствие экономического роста и продолжение падения реальных доходов населения. Как отметил в интервью РИА «Новый День» известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, это может в значительной степени подорвать кредит доверия населения к президенту РФ Владимиру Путину.

«Самое страшное – это отсутствие экономического роста и продолжение реального падения доходов населения. Совершенно очевидно, что люди проголосуют за Путина, чтобы он завершил начатое. Если мы с ним попали в экономическую стагнацию, то надо дать ему возможность вернуть страну на рельсы развития, обеспечить рост благосостояния и реальных доходов. Вопрос только в том, что кредит доверия, который получит наш президент, в этот раз может быть растрачен достаточно быстро», – сказал Калачев.

Эксперт обратил внимание, что сейчас в российском обществе силен запрос на стабильность и на справедливость, но подчеркнул, что, если к концу 2018-го года «люди не увидят реальных перемен к лучшему», то усилится запрос на перемены.

«Если разговоры про экономический рост останутся разговорами и на своей жизни люди это не почувствуют, то уже даже у самых горячих поклонников возникнет вопрос, что делать дальше – тогда может вырасти запрос на перемены», – уверен Калачев.

В этой связи эксперт также отметил, что одним из первых рисков после выборов президента РФ может стать формирование нового правительства и, в особенности, программа действий.

«Не так важны персоналии, сколько тот курс, который будет проводить правительство – будет ли он инерционным или хоть немного инновационным. Ждут ли нас какие-то перемены? Я не говорю про системные, институциональные реформы, но ждут ли нас какие-то перемены, кроме косметических – это вопрос», – пояснил он.

Одновременно Калачев выразил уверенность в том, что 2018 год не принесет России новых рисков, связанных с внешней политикой.

«Все самое худшее уже случилось. Войны не будет», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.12.17

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