Риски-2018: США, выборы президента РФ и Донбасс

Взаимоотношения Москвы и Вашингтона, несмотря на все надежды уходящего года, останутся для России главным риском в 2018 году. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов. По его оценке, в списке потенциальных угроз также выполнение минских соглашений по Донбассу и выборы президента РФ.

«Как бы кому ни хотелось, это остается наиболее болезненным вопросом для Российской Федерации. В 2017 году у многих политиков и экспертов были явно завышенные ожидания относительно данного вопроса, но они не оправдались. Теперь стоит вопрос о нормализации взаимоотношений», – сказал Денисов.

Он однако отметил, что одновременно связи между Вашингтоном и Москвой могут стать «полем для возможностей.

«Все прекрасно понимают, что если между Россией и США будут достигнуты договоренности по ключевым вопросам повестки, это в значительной степени упростит решение целого ряда конфликтов, в том числе сирийского и северокорейского конфликта», – пояснил он.

Вторым риском эксперт назвал выборы президента РФ в марте следующего года.

«Весь мир очень пристально будет следить за прохождением избирательной кампании и самими процессом. В этом отношении ключевая роль отводится специальным службам Российской Федерации, которые должны обеспечить нормальное прохождение выборов, препятствовать вмешательству извне», – подчеркнул Денисов.

По его словам, обвинительная риторика в адрес России «по целому ряду очень важных и болезненных вопросов» доказывает, что целый ряд государств могут попытаться повлиять на избирательный процесс. «Необходимо сделать все, чтобы этого не произошло», – подчеркнул он.

Третьим не менее важным риском в 2018 году Денисов назвал ситуацию в Донбассе.

«Это до сих пор конфликт средней интенсивности и перспективы его урегулирования в настоящий момент выглядят весьма туманными. В этом отношении реализация минских соглашений – это риск для Российской Федерации. Мы знаем, как тяжело идет процесс их реализации. Мы также знаем, что Россия является гарантом минских соглашений. Их позитивная реализация безусловно является риском и для внешней политики Российской Федерации, а также и для авторитета российской власти», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.12.17

«Подстава» для Путина: губернатор Воробьев воплощает мечту Гитлера. / ЦИК принял документы Владимира Путина. / Очередной провал. Пропала связь с ангольским спутником, запущенным с Байконура. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»