Риски-2018: Российским регионам грозит обнищание

В 2018 году России грозит обнищание регионов. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал директор консалтингового агентства NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов. При этом, по его мнению, основную опасность для страны все же несут президентские выборы в марте 2018 года.

«Самый главный риск все-таки связан с президентской кампанией – как она будет воспринята мировым сообществом, и последует ли усиление санкций или какие-то другие меры», – сказал Фетисов.

Кроме этого эксперт обратил внимание, что нельзя забывать и о внутренней повестке.

«Вторым по важности я бы назвал риск экономического положения в регионах. Там проблем хватает, и многие регионы уже открыто признаются, что могут столкнуться с нехваткой денег. Госдума особо тщательно даже подошла к формированию бюджета, чтобы учесть это, но по факту такой риск остается», – подчеркнул Фетисов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.12.17

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