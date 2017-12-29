Риски-2018: Первая половина года точно будет сложной

России нужно выстоять под натиском «коллективного Запада» еще полгода – после инаугурации нового президента РФ оппонентам придется налаживать отношения и договариваться с Москвой. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Я уверен, что нам предстоит достаточно тяжелое первое полугодие. Это связано с избирательной кампанией по выборам президента России, с попытками делигитимации этих выборов со стороны внешних заинтересованных сил и откровенных врагов», – сказал Мартынов.

С его точки зрения, в это время на внешнем контуре будут предприняты самые активные попытки «вмешаться в наши внутренние дела»

«Можно ждать любых провокаций внешних и внутренних, направленных на дестабилизацию ситуации внутри и делигитимации российской власти в целом. Конечно, это знают и учитывают компетентные органы, которые для этого и существуют, чтобы нам спалось спокойнее», – считает он.

Мартынов полагает, что поворотным моментом станет лето 2018 года.

«Я думаю, что это напряжение продлится до конца весны – начала лета. Когда пройдет инаугурация вновь избранного президента, мало у кого есть сомнения, что вновь избранным президентом России будет избран Владимир Путин. После этого будет сформировано новое правительство и вся жизнь вступит в нормальное русло. Я не сомневаюсь, что внешнее давление, в том числе санкционное, будет продолжено то же ровно до этого момента», – сказал эксперт.

«Если нам удастся выстоять, выдержать это давление – а я не сомневаюсь, что это удастся – то, начиная с лета, вся это санкционная политика будет сходить на нет, с нами начнут договариваться. Сами наши оппоненты, так называемый коллективный Запад, не в состоянии держать это давление бесконечно долго. Им уже тяжело сегодня. Я убежден, что ситуация разрядится к середине следующего года», – продолжил он.

В целом, комментируя возможные опасности 2018 года, Мартынов подчеркнул, что опасаться наступающего года не нужно.

«Чувство страха – это то чувство, которое пытаются навязать нам наши враги и оппоненты», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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